Mavisese sosyal medya platformlarında @mavisese kullanıcı adıyla tanınan, özellikle Twitch ve sohbet odaklı içerikleriyle bilinen genç bir yayıncı. Kendi hikayesini, samimi paylaşımlar ve podcast programlarıyla geniş kitlelere aktarıyor. Renkli imajı, mavi saçları ve sıcak kişiliğiyle kısa sürede dikkat çekmeyi başardı.

Gerçek Adı Nedir?

Mavisese'nin gerçek adı Eslem olarak biliniyor. Kimi kaynaklarda ise ismi Sedef Seçer olarak da geçmektedir. Ancak sosyal medya hesaplarının bazısında Eslem, bazısında Sedef işaret ediliyor. Yayıncının doğrudan kendi açıklamalarında “Eslem” adını kullandığı daha yaygın bir bilgi durumda.

Mavisese'nin gerçek adı Eslem olarak biliniyor ancak bazı kaynaklarda Sedef Seçer ismi de geçiyor. Yayıncının Instagram ve diğer sosyal medya hesaplarında Eslem ve Sedef adları kullanıldığı için kimi mecralarda isminin Sedef Eslem olduğu da görülüyor.

Kaç Yaşında ve Nereli?

Mavisese, 28 yaşında. Boyu 163 cm, kilosu ise 50 olarak belirtiliyor. Aslan burcuna mensup ve sürekli Antalya'da yaşadığını ifade ediyor. Hem fiziki özellikleri hem de enerjik tarzıyla takipçileri tarafından sevilen Mavisese'nin memleketi Antalya. Aktif sosyal medya kullanımıyla yeni nesil içerik üreticileri arasında kendine yer buldu.

Çocukluğundan itibaren internetle iç içe büyüyen Mavisese, önce sohbet odalarında ve “chat” sitelerinde varlık gösterdi. Zamanla Twitch ve YouTube gibi büyük platformlarda aktif içerik üreticisi oldu. Podcast ve yayınlarında samimi sohbet tarzıyla, takipçilerine eğlenceli ve günlük hayata dair hikâyeler anlatıyor. Özellikle Twitch’te oyun yayını yerine sohbet ve interaktif yayınları tercih ederek bu alanda kendine has bir izleyici kitlesi oluşturdu.