AFAD İskenderun Koordinatörü Mehmet Ülger, Hatay’ın İskenderun ilçesinde uzun süredir afet ve acil durum yönetimi görevlerinde bulunan bir kamu personeliydi. Bölgedeki deprem ve sel gibi doğal afetlerde AFAD’ın saha organizasyonlarından sorumlu olan Ülger, çevresinde çalışkan ve özverili biri olarak tanınıyordu. Kamu hizmetlerinde aktif rol almış olan Mehmet Ülger, acil müdahale ekipleriyle yürüttüğü çalışmalar ve koordinasyon sorumluluklarıyla öne çıktı.

Mehmet Ülger Kimdir?

Mehmet Ülger, İskenderun AFAD Koordinatörü olarak Hatay’ın çeşitli ilçelerinde afet ve acil durum hizmetlerini yürüttü. Afet öncesi hazırlıklar, kriz anındaki müdahale süreçlerinde AFAD ekibine liderlik etti. Çeşitli kamu kurumlarında görev aldıktan sonra İskenderun’da AFAD bünyesinde koordinatörlük yaptı. Afet yönetimi ve kriz yönetimi alanındaki tecrübesiyle mesai arkadaşları ve bölge halkı tarafından güvenilir bir isim olarak biliniyordu.

Neden Öldü, İntihar mı Etti?

12 Eylül 2025 tarihinde Mehmet Ülger, İskenderun ilçesi Peynirlik Yaylası’nda bulunan evinin bahçesinde başından tüfekle vurulmuş şekilde ölü bulundu. Yetkililer, olay yerinde yapılan ilk incelemelerde Ülger’in intihar ettiğini değerlendirdi. Ölümünde bir tüfek kullanıldığı ve olayın başından vurulmayla gerçekleştiği açıklandı. Ailesi tarafından hareketsiz halde bulunmasının ardından olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri geldi. Soruşturmayı sürdüren adli makamlar, intihar ihtimali üzerinde durdu; ancak kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi ve elde edilecek yeni bulgularla netleştirilecek. Ölümünün ardından AFAD camiasında ve görev yaptığı bölgede büyük üzüntü yaşandı