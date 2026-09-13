Son Mühür- Türkiye'nin savunma sanayisindeki hamlesine İsrail ve Fransa'yı yanına çekerek karşılık vermeye çalışan Yunanistan, Akdeniz'de adalara yönelik silahlandırma hamleleriyle uluslararası anlaşmaları gözardı etmeye devam ediyor.

Antalya'ya sadece 2 kilometre ancak Yunan anakarasına tam 580 kilometre mesafede duran Meis Adası, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ziyaretine ev sahipliği yaptı.

Yunanistan'dan tansiyonu yükselten tutum...

Gayrı askeri statüde kalma şartıyla 1947 Paris Barış Anlaşması'yla Yunanistan'a devredilen adaya gerçekleştirilen ziyaret, Yunanistan'ın Ege'de 12 millik karasuları hayalinden vazgeçmeye niyeti olmadığını gözler önüne serdi.

Yunan siyasetinin Ege'de tansiyonu yükselten hamlelerini mercek altına alan emekli amiral Cem Gürdeniz,

''Fransız diplomat, "Bir Yunanlı ile el sıkıştıktan sonra parmaklarını say" demiş. Fırsatçıdır Yunan... Evinin camını açık bırak, girer.

Şimdi fırsat buldular, Kerpe ve Semadirek'e hava savunma sistemi getirdiler. Türkiye buna derhal karşılık vermelidir.'' hatırlatmasında bulundu.

Peki, yapılması gerekenler neler?



Mavi Vatan'ın teorisyeni de olan Gürdeniz, Yunanistan'ın saldırgan politikalarına yönelik olarak atılması gereken hamleleri tek tek saydı.

Gürdeniz,

''Birincisi, Akdeniz'de sondajlar tekrar başlamalı. Tatbikat değil, sondaj.

İkincisi, Kardak benzeri adacıklarda tatbikat. "Egemenliği devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklarda tatbikata başlıyorum" diyeceğiz.

O karasuları içine alacak şekilde denizaltı Subnot'u da ilan edeceğiz.

"Bugün burada SAT komandolarımla eğitim yapacağım" diyeceğiz. Gelsinler bakalım hadi bizi çıkarmaya!

Bunlar ahlaksız. Bunlar barıştan nefret eden bir ulus. Semadirek'e silah getiriyor. Orası Çanakkale'nin dibi.

Kuzey Kıbrıs'la derhal tam teşekküllü savunma paktı ilan edilmeli. NATO'nun 5. maddesi gibi'' sözleriyle Türkiye'nin kararlılığını göstermesi gerektiğine dikkat çekti.