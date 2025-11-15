Son Mühür - Trendyol Süper Lig’in son üç sezonun şampiyonu Galatasaray’da, ilk iki sezonda şampiyonlukta önemli rol oynayan Mauro Icardi’nin geleceği hâlâ netlik kazanmadı; oyuncunun sözleşmesi Haziran 2026’da sona erecek.

Sakatlığını atlattıktan sonra formasını Victor Osimhen’e kaptıran ve çift forvetli sisteme uyum sağlamakta zorlanan Mauro Icardi hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Sky Sports Almanya’nın haberine göre, Galatasaray’da kalmak isteyen Arjantinli yıldızın takımda tutulmasına karar verildi. Haberde, 32 yaşındaki golcünün sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasına rağmen, sarı-kırmızılıların devre arasında başka bir kulüple ön anlaşma yapmasını istemediği belirtildi.