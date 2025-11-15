Son Mühür - TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, bahis soruşturması sırasında ortaya çıkan tablo karşısında şaşkınlığını dile getirerek, “Bu kadarını beklemiyordum” ifadelerini kullandı. Sözcü Gazetesi’nden Saygı Öztürk’e konuşan Hacıosmanoğlu, temiz futbol konusundaki kararlılığını vurgularken, kulüplere de kendi denetimlerini sürdürmeleri çağrısında bulunduklarını belirtti.

Tarih verdi

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu şunları söyledi:

“Ben kendi önümü temizliyorum, kulüplere çağrı yaptık, onlara da ‘siz kendi önünüzü temizleyin' dedik. Bizim işimiz 1 ayda biter. Onunla ilgili kulüplerle konuşuyoruz, planlama yapıyoruz, ilgili kurumlar kendi mecralar adil, adaletli bir şekilde uygulama yapıyorlar”

Neler yaşanmıştı?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti. Yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig’den 27, Trendyol 1. Lig’den 77, Nesine 2. Lig’den 282, Nesine 3. Lig’den 629 futbolcu ile 9 profesyonel oyuncu disipline gönderildi. Sadece bir kez bahis hareketi yaptığı tespit edilen 47 futbolcunun durumunun ise, telafisi mümkün olmayan zararlara yol açmamak amacıyla ilgili kurumlardan gelecek yanıtlar ve yeni deliller doğrultusunda değerlendirileceği bildirildi.