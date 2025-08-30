Son Mühür - Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Wanda Nara ile yaşadığı tartışmalı ayrılığın ardından yeni bir ilişkiye yelken açmıştı. Arjantinli futbolcu, oyuncu ve model China Suarez ile yaşadığı romantik anları Instagram üzerinden paylaşarak, takipçilerine yeni aşkını duyurmuştu.

Milano’da tatil keyfi

Icardi-Suarez çifti, son dönemde İtalya’nın moda ve kültür merkezi Milano’ya kısa bir tatil gerçekleştirdi. Tatilde çekilen kareler, çiftin ilişkilerinin ne kadar ciddi ve samimi olduğunu ortaya koydu. Fotoğraflarda birbirlerine olan yakınlıkları ve romantik halleri dikkat çekti.

Sosyal medyada aşk mesajı

32 yaşındaki Mauro Icardi ve 33 yaşındaki China Suarez, sosyal medyada paylaştıkları pozlarla ilişkilerinin devam ettiğini takipçilerine gösterdi. Icardi, romantik karelerin altına “Tesadüf değildi, kader bizi seçti.” notunu düşerek, duygularını ifade etti. Paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.