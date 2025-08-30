Son Mühür- Bir döneme damga vuran Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı Osman Ağa karakteriyle hafızalarda yer edinen Cezmi Baskın hakkında, oyuncu ve yazar Fazilet Onat tarafından ağır iddialar dile getirildi. Onat, yaşadığı olayı sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

“Asansörde taciz etti, gece boyu aradı”

Fazilet Onat, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İfşa ediyorum... Uzun zamandır düşünüyorum. Bu adam yani Cezmi Baskın beni ‘Bizum Hoca’ filminin Ankara galasında gece bitip odalarımıza ayrılırken asansörde taciz etti. Gece boyu telefonla arayarak tacizi sürdürdü. Telefon tacizi boyunca PR sorumlusu ve bir kadın magazin gazetecisi de olaya şahit oldu. Ancak onlar da yaşadıklarımdan beni sorumlu tuttu. Ayrıca film için yaptığım çalışmaların karşılığı asla ödenmedi.”

Onat’ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı, benzer ifşaların ardından sektörde uzun süredir konuşulan karanlık yönlerin gün yüzüne çıkmaya başladığını vurguladı.

Sessizlik sürüyor

Cezmi Baskın cephesinden iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.