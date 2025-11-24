Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. İcardi, Galatasaray’da yaşadığı sakatlıklar ve son dönemdeki performansına dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"Sakatlıklarla oynadım, her maçta en iyi performansı gösterdim"

Icardi, Galatasaray'daki sakatlık sorunlarına değinerek, “Galatasaray'da hep sakatlıklarla, rahatsızlıklarla oynadım. Topuğumda, bileğimde bir sıkıntı oluyor, iğneyle oynuyorum. Her antrenmanda elimden gelenin en iyisini yapıyorum” dedi. Şampiyonlar Ligi’nde bu hafta oynayacakları maçı çok önemli gördüğünü belirten Icardi, hedeflerinin tur atlamak olduğunu vurguladı.

"Şampiyonlar Ligi’ndeki hedefimiz devam etmek"

Icardi, Şampiyonlar Ligi'nde kazanmaya devam etmeyi ve bir sonraki tura çıkmayı amaçladıklarını ifade etti. “İlk maçta kaybettikten sonra 3 maç üst üste galip geldik. Yarın bir galibiyet daha alacağımıza inanıyoruz. Pozitif seriye devam etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

"Eleştiriler normal, ama şu anda her şeyimi veriyorum"

Icardi, hakkındaki eleştirilerle ilgili ise, “Eleştiriler konuşmanın bir parçasıdır. Takım içinde önemli bir oyuncuyum, kaptanım. Ciddi bir sakatlık yaşadım, ancak takım için her gün en iyi şekilde çalışıyorum” dedi. Son 10 yılda hiçbir zaman yüzde yüzlük bir performans göstermediğini belirten Icardi, Galatasaray’daki süreçte de hep ağrılarla mücadele ettiğini söyledi.

"İşimi yapmam için para ödeniyor"

Icardi, özel hayatındaki zorlukları dile getirerek, kulüpten izin alarak kızlarını görmek için 5 aydır Türkiye dışına çıkmadığını açıkladı. Ancak, “Kızlarım için bir bahane üretmiyorum. Ben profesyonelim ve işimi iyi şekilde yapıyorum. Maçlarda yüzde yüz olmaya odaklanıyorum” ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe maçında mı, USG maçında mı gol atmak isterdim?"

Bir önceki maçta gol attığını belirten Icardi, hangi maçta gol atmayı tercih edeceğiyle ilgili soruya şu şekilde yanıt verdi: “Derbide gol atmak önemli, ama şu anda odaklandığımız şey Şampiyonlar Ligi maçı. Önceliğimiz tur atlamak ve bu hedefe ulaşmak.”

"Galatasaray’da büyük bir değişim var"

Galatasaray’a katıldığından bu yana büyük bir değişim yaşandığını belirten Icardi, kulübün şu anda Avrupa'nın en iyi kulüplerinden biri olduğunu söyledi. “Önceden düşünülemez olan oyuncular, Osimhen ve Sane gibi isimler Galatasaray’a geldi. Bu benim için büyük bir gurur ve onur” dedi. Icardi, kulübe kattığı katkı ve insanların sevgisini kazanmanın kendisi için çok önemli olduğunu ifade etti.

"Taraftarımızla birlikte 12. adam gibi oynuyoruz"

Galatasaray taraftarının maçlarda yaratığı atmosferin, takıma ekstra bir güç kattığını belirten Icardi, “Her maçta inanılmaz bir atmosfer yaratılıyor. PSG ile burada oynadığımızda şaşırmıştık, her hafta bu atmosferi yaşıyoruz. Taraftarımız, 11 kişi sahada olsak bile bize ekstra bir oyuncu gibi destek veriyor” dedi.

