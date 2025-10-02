Son Mühür- Olay, 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy’deki tarihi Salı Pazarı’nda meydana gelmişti.

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile Yasemin Akıncılar’ın oğlu, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşamıştı.

Çevredekilerin araya girmesiyle grup dağılmış, ancak Minguzzi alışveriş yapmak için pazar yerinde kalmaya devam etmişti

Beş yerinden bıçaklandı

İddialara göre tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B., Minguzzi’yi beş yerinden bıçaklamıştı. Diğer şüpheli U.B. ise yere düşen Minguzzi’yi tekmelemişti. Ağır yaralanan Minguzzi, kaldırıldığı hastanede 15 gün süren tedavisinin ardından yaşamını yitirmişti.

18’er yıldan 24’er yıla kadar hapis istemi

B.B. ve U.B. hakkında “Çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 18’er yıldan 24’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olay günü şüphelilerin yanında oldukları belirlenen M.A.D. ve A.Ö. hakkında da “Çocuğu kasten öldürmeye yardım” suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Dört sanık ilk kez birlikte yargılanıyor

Hazırlanan dosyaların birleştirilmesiyle dört sanık ilk kez birlikte hakim karşısına çıktı. Dava, Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

Aile duruşmaya katıldı

Duruşmaya baba Andrea Minguzzi, anne Yasemin Akıncılar, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu ve ailenin avukatı da katıldı. Acılı aile, adaletin sağlanması için mahkeme salonunda hazır bulundu.

Tanıklar dinlenecek

Mahkeme heyeti, bir önceki celsede aldığı kararla pazar esnafının tanık olarak dinlenmesine hükmetmişti. Bugünkü duruşmada da olay günü pazarda bulunan esnafın ifadeleri kritik önem taşıyor.