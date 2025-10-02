Son Mühür- TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılış töreni ve sonrasında yaşananlar Başkent siyasetinin yeni dönemine ilişkin bir dizi senaryoya kapı aralayan sahnelere tanık oldu.

CHP, TİP ve Emek Partisi'nin protesto ederek katılmadığı açılış sonrası gece düzenlenen Meclis resepsiyonunda tarihi anlar yaşandı.

Meclis açılışında DEM Parti heyetiyle tokalaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eş Başkan Tülay Hatimoğulları'nı unutması dikkat çekmişti. Erdoğan'ın DEM Parti heyetinin yanına gelerek, ''Kusura bakmayın sizi görmemişim'' diyerek Hatimoğulları'ndan özür dilediği görüldü.



Davutoğlu ve Babacan'la bir ilk...



Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki Altılı Masa'da yer alan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi lideri Ali Babacan AK Parti'den kopmalarının ardından ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yan yana oturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Mahmut Arıkan, Tuncer Bakırhan, Zekeriya Yapıcıoğlu ve Devlet Bahçeli ilk kez aynı karede bir araya geldi.

Fotoğraf karesine girmese de Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan da tarihi görüşmenin yapıldığı anlarda salonda yer aldı.



''Terörsüz Türkiye'' sürecinde ''Cumhur İttifakı ve DEM Parti'yle birlikte yol alacağız'' mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merkezde olduğu fotoğraf, yeni Anayasa tartışmalarını da gündeme getirdi.



Davutoğlu ve Babacan AK Parti'ye mi dönüyor?



Gazeteci Selahattin Karakoç,

''Bu Fotoğrafa İyi Bakın:

Yeni bir Anayasa değişikliği.

Ali Babacan

Hazine ve Maliye Bakanı.

Ahmet Davutoğlu.

Ortadoğu Koordinasyon Bakanı..

Olabilir...'' iddiasını gündeme getirirken,

Gazeteci Nagehan Alçı,

''Ahmet Davutoğlu’nun duruşu ve vücut dili, artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı güçlü bir siyasi alternatif olmaktan çok; eski pozisyonuna, bir danışman ya da bürokrat gibi geri çekilmiş bir izlenim veriyor.'' tespitinde bulundu.

Gazeteci İsmail Saymaz,

''Erdoğan, bu gece meclis resepsiyonunda Gelecek ve DEVA liderleri Davutoğlu ve Babacan ile yan yana oturdu.

Bu bir ilk.

AK Parti, kurulduğu günden beri Gelecek ve DEVA ile bayramlaşmıyor.'' hatırlatmasında bulunurken,

Gazeteci Hilal Köylü,

''Erdoğan oturma salonuna Davutoğlu ve Babacan'ı kendi çağırdı. Baktım ben, Davutoğlu sevinçle içeri girdi.

CHP'ye baskı daha da artacak, Erdoğan diğer partilerle temasını artıracak." mesajı verdi.