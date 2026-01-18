Merakla beklenen karşılaşma 19 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak. Siyah-beyazlılar sezonun ikinci yarısına galibiyetle başlamak istiyor. Son 8 maçta yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, ligde 5. sırada yer alırken Kayserispor düşme hattının hemen üzerinde 16. basamakta bulunuyor. Peki iki takımın son durumu nasıl, eksik oyuncular kimler?

Beşiktaş 8 maçtır yenilmiyor

Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı son 8 maçta mağlubiyet yaşamadı. Sezonun ilk yarısında evinde Fenerbahçe'ye 3-2 kaybeden siyah-beyazlılar, o tarihten bu yana ligde 6, kupada 2 maç oynadı ve rakiplerine yenilmedi. Bu süreçte Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ve Ankara Keçiörengücü'nü yenen Beşiktaş, Samsunspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor karşılaşmalarında berabere kaldı.

Beşiktaş'ta kimler yok?

Siyah-beyazlılarda Kayserispor maçında önemli eksikler yaşanacak. Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya forması giyen Wilfred Ndidi kadroda yer almayacak. Portekizli savunmacı Tiago Djalo ise sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Ayrıca takımdan ayrılması beklenen Rafa Silva'nın da maç kadrosunda bulunması beklenmiyor.

Kayserispor zor durumda

Ligin ilk yarısında 17 maçta sadece 2 galibiyet alan Kayserispor, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 15 puan topladı. Kırmızı-sarılılar averajla 16. sırada yer alıyor ve düşme hattından uzaklaşmak için deplasmandan puanla dönmek istiyor.

Maçın hakemi belli oldu

Beşiktaş - Kayserispor maçını hakem Ozan Ergün yönetecek. Mücadele Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.