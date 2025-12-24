Büyük final öncesi avantaj elde etmek isteyen yarışmacılar, ikinci altın önlük için kıyasıya bir mücadele veriyor. Mavi ve Kırmızı takım arasındaki rekabetin dozunun arttığı gecede, kazanan isim şampiyonluk yolunda dev bir adım atıyor. Şeflerin titiz değerlendirmeleri sonucunda gecenin en başarılı tabağını hazırlayan isim, altın önlüğün sahibi oluyor.

Mavi Takım Rüzgarı ve Zorlu Mücadele

MasterChef All Star Altın Kupa etabında heyecan fırtınası tüm hızıyla esiyor. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda Mavi ve Kırmızı takım, gurme lezzetler konseptiyle karşı karşıya geliyor. Mutfakta zamanla yarışan şef adayları, en iyi tabakları çıkarmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Takım oyununun sonunda gülen taraf, rakiplerini geride bırakan Mavi Takım oluyor. Mavi Takım yarışmacıları; Kıvanç, Hasan, Eren ve Kerem, elde ettikleri bu galibiyetle bireysel oyun için avantaj sağlıyor. Hatırlanacağı üzere Altın Kupa'nın ilk gününde kırmızı takımdan Sergen, gösterdiği performansla ilk altın önlüğü kazandı. Bu gece ise rekabet kaldığı yerden devam ediyor.

İkinci Altın Önlüğün Sahibi Belli Oldu

Takım oyununun ardından Mavi Takım yarışmacıları, bireysel performanslarını sergilemek üzere tezgah başına geçiyor. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, yarışmacılardan üst düzey teknik gerektiren bir tabak hazırlamalarını istiyor. Yarışmacıların "Pate en croute" hazırladığı gecede, tabaklar büyük bir titizlikle değerlendiriliyor. Gecenin sonunda şeflerin beğenisini kazanan ve rakiplerini geride bırakan Hasan Biltekin, ikinci altın önlüğü giymeye hak kazanıyor. Bu kritik zaferle birlikte Hasan, final haftası öncesinde büyük bir moral depoluyor.

Hasan Biltekin Kimdir?

MasterChef 2021 sezonunun unutulmaz isimlerinden biri olan Hasan Biltekin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksekokulu mezunudur. Aslen Nevşehirli olan 30 yaşındaki başarılı yarışmacı, lise yıllarından itibaren mutfak sanatlarına ilgi duyuyor. Kariyeri boyunca farklı otel ve restoranlarda şeflik yapan Biltekin, MasterChef 2021 sezonunda finale kadar yükselme başarısı gösterdi. Yarışmada sergilediği sakin duruş ve lezzetli tabaklarıyla hafızalara kazınan Hasan Biltekin, All Star sezonunda da şampiyonluk kupasını kaldırmak için ter döküyor.