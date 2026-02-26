Türkiye genelinde farklı illerde ve farklı noktalarda depremler meydana gelmeye devam ediyor. Akşam saatlerinde korkutan bir deprem haberi daha geldi. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi merkez üssü olan korkutan bir deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş Elbistan'da korkutan deprem! 4.7 ile sallandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi merkez üssü olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından aktarılan verilere göre depremin meydana geldiği derinlik 7 KM olarak açıklandı. Depremin Kahramanmaraş genelinde şiddetli bir biçimde hissedildiği bildirilirken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından aktarılan bilgilere göre; olumsuz bir durum olmadığı, saha tarama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

İşte, AFAD tarafından aktarılan veriler: