Hindistan ile onlarca yıla yayılan stratejik rekabet, Afganistan sınırındaki güvenlik tehditleri ve Çin ile derinleşen savunma iş birliği, Pakistan ordusunun yapısını doğrudan etkileyen üç temel dinamik olarak öne çıkıyor. Peki Pakistan'ın askeri gücü tam olarak ne kadar ve dünya sıralamasında nerede konumlanıyor?

Pakistan'ın askeri gücü ne kadar?

Pakistan Silahlı Kuvvetleri, yaklaşık 650 bin aktif askeriyle dünyanın en kalabalık ordularından birini oluşturuyor. Bu rakam, ülkeyi personel sayısı bakımından küresel ölçekte ilk 10 ülke arasına sokuyor.

Pakistan'ın askeri gücü sadece personel sayısıyla sınırlı değil. Ülke, kara, hava ve deniz kuvvetlerinin tamamında ciddi teknolojik yatırımlar sürdürüyor.

Pakistan nükleer güce sahip mi?

Evet, Pakistan 1998 yılında gerçekleştirdiği nükleer denemelerle bu kapasiteye sahip olduğunu dünyaya ilan etti. O tarihten bu yana nükleer cephaneliğini caydırıcılık politikasının temel taşı olarak konumlandırıyor. Bu durum, Pakistan'ı bölgesel bir güçten stratejik bir oyuncuya taşıyan en önemli faktörlerden biri.

Pakistan Hava Kuvvetleri envanterinde hangi uçaklar var?

Pakistan Hava Kuvvetleri, bölgenin en donanımlı hava filolarından birine sahip. Envanterdeki ABD yapımı F-16 savaş uçakları, çok görevli platform olarak ordunun hava üstünlüğünde kilit rol üstleniyor.

Bunun yanı sıra Çin ile ortak geliştirilen JF-17 Thunder Blok III modeli, gelişmiş radar sistemleri ve elektronik harp kabiliyetleriyle dikkat çekiyor. Bu uçak, Pakistan'ın dışa bağımlılığı azaltma hedefinin somut bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Pakistan Kara Kuvvetleri ne kadar güçlü?

Pakistan Kara Kuvvetleri bünyesinde 3 bin 700'den fazla tank bulunuyor. Bu zırhlı güç, konvansiyonel savaş kapasitesinin omurgasını oluşturuyor. Özellikle Hindistan sınırı boyunca konuşlanan zırhlı birlikler, olası çatışma senaryolarında hızlı müdahale yeteneği sağlıyor.

Pakistan ordusu dünya sıralamasında kaçıncı?

Küresel askeri güç endekslerinde personel sayısı, savunma bütçesi, lojistik altyapı ve silah kapasitesi gibi kriterler birlikte değerlendiriliyor. Bu parametreler ışığında Pakistan ordusu genellikle dünyada ilk 10 ile 15 arasında gösteriliyor.

Nükleer silah kapasitesi bu sıralamayı daha da yukarı çekiyor. Konvansiyonel güçte Hindistan'ın gerisinde kalsa da nükleer caydırıcılık sayesinde bölgesel denge politikasında belirleyici bir konumda. Afganistan'ın sınırlı hava gücü ve zırhlı kapasitesiyle kıyaslandığında ise Pakistan'ın bölgesel üstünlüğü oldukça belirgin bir tablo ortaya koyuyor.