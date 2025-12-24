Programda "Z kuşağını temsilen buradayım" çıkışıyla akıllarda yer edinen Turgay Bilmez, hem geleneksel lezzetlere olan hakimiyeti hem de modern sunum teknikleriyle rakiplerini zorluyor. Yarışmaya katılma amacını genç aşçıların mutfaktaki gücünü kanıtlamak olarak açıklayan yarışmacı, menüsüne ve el lezzetine duyduğu güveni sık sık dile getiriyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in iddialı ismi Turgay Bilmez kimdir, nerelidir ve asıl mesleği nedir?

Turgay Bilmez Kimdir ve Nerelidir?

2004 yılında İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde dünyaya gelen Turgay Bilmez, 2025 yılı itibarıyla 21 yaşındadır. Doğma büyüme İstanbullu olan genç yarışmacı, köken olarak Türkiye'nin iki farklı ve zengin mutfak kültürüne sahip bölgesinden geliyor. Annesi Ordulu, babası ise Manisalı olan Bilmez, bu sayede hem Karadeniz hem de Ege mutfağının inceliklerini harmanlayarak büyüdüğünü ifade ediyor. Bu kültürel çeşitlilik, onun yemek yapma tutkusunun temellerini oluşturan en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Mesleği ve Mutfak Geçmişi

Turgay Bilmez, hayatını profesyonel olarak aşçılık yaparak kazanıyor. Küçük yaşlardan itibaren mutfağa duyduğu ilgiyi aldığı eğitimlerle profesyonel bir kariyere dönüştüren Bilmez, henüz 21 yaşında olmasına rağmen yaklaşık 7 yıllık bir mutfak deneyimine sahip. Sektördeki tecrübesiyle yaşıtlarından ayrılan yarışmacı, klasik Türk mutfağının yanı sıra dünya mutfağına da hakim olduğunu belirtiyor.

Yemekteyiz platformunu sadece bir yarışma olarak görmeyen Turgay Bilmez, burayı kendi yeteneklerini Türkiye genelinde sergileyebileceği bir sahne olarak değerlendiriyor. Yılbaşı özel ödülü olan 250 bin TL'yi kazanarak kariyerinde önemli bir adım atmayı hedefleyen genç aşçı, eleştirilere verdiği net yanıtlar ve hazırladığı iddialı tabaklarla haftanın kaderini belirleyecek isimlerin başında geliyor.