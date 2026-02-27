Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut projelerinden olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" kapsamında sıra Edirne'ye geldi. Şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler ve gençlere ayrılan özel kontenjanlar da dahil olmak üzere tüm kategorilerde asil ve yedek listeler bugün netleşecek. Peki TOKİ Edirne kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir?

TOKİ Edirne kura çekimi saat kaçta, nerede yapılıyor?

TOKİ Edirne kura çekimi bugün saat 14:30'da başladı. Çekiliş yeri Edirne Lalezar Tesisleri Balo Salonu. Tüm süreç noter denetiminde ve halka açık şekilde yürütülüyor. Başvurusu onaylanan vatandaşlar salonda yerinde izleyebildiği gibi, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden de canlı yayını takip edebiliyor.

Edirne'de hangi ilçeye kaç konut yapılacak?

Edirne genelinde inşa edilecek 2.530 konutun ilçelere dağılımı şöyle:

Merkez: 1.000 konut

1.000 konut Keşan: 450 konut

450 konut Uzunköprü: 350 konut

350 konut İpsala: 200 konut

200 konut Enez: 100 konut

100 konut Meriç: 100 konut

100 konut Süloğlu: 100 konut

100 konut Havsa: 90 konut

90 konut Lalapaşa: 80 konut

80 konut Meriç Subaşı: 60 konut

En büyük pay 1.000 konutla merkez ilçeye ayrılmış durumda. Keşan ve Uzunköprü de ciddi kontenjanlarla dikkat çekiyor.

TOKİ Edirne kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

Kura tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahiplerinin listesi açıklanacak. Sonuçları öğrenmek isteyen vatandaşlar iki yol kullanabilir:

TOKİ resmi sitesi: toki.gov.tr adresinden sorgulama yapılabiliyor.

e-Devlet: turkiye.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarasıyla giriş yaparak kura sonuçlarına ulaşmak mümkün.

Ayrıca evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden de sonuçlar kontrol edilebiliyor.