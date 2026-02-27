TV8'in gündüz kuşağında en çok izlenen yapımlarından biri olan Yemekteyiz, 23-27 Şubat haftasında yeni yarışmacılarıyla ekrana geldi. Gamze Aydın da bu haftanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Peki Gamze Hanım kaç yaşında, memleketi neresi?

Yemekteyiz Gamze Aydın kimdir?

İstanbul Şişli'den yarışmaya katılan Gamze Aydın, aslen Kahramanmaraşlı. Ancak ilginç bir detay var: Gamze Hanım bugüne kadar memleketine hiç gidememiş. Programda bu durumu paylaşan yarışmacı, ilk fırsatta Kahramanmaraş'ı görmek istediğini söyledi.

20'li yaşlarının ortasında olan Gamze Hanım, finans ve muhasebe alanında çalışıyordu. Evliliğinin ardından mesleğine geçici olarak ara vermiş durumda. Yarışmada ilk günden itibaren özgüveniyle öne çıkan Gamze Aydın, 200 bin TL'lik büyük ödülü alacağını iddia ederek rakiplerine meydan okudu.

Gamze Aydın evli mi, çocuğu var mı?

Gamze Aydın henüz 7 aylık evli, yani çiçeği burnunda bir gelin. Çocuğu yok. Programda eşinin kendisini yarışmaya katılması konusunda desteklediğini anlatan Gamze Hanım, evliliğinin ilk dönemlerinin keyfini çıkardığını belirtti.

Bu hafta Yemekteyiz'de kimler yarışıyor?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 23-27 Şubat haftasında Gamze Aydın dışında Maziçin Pulat Koç, Beşir Dirlik, Hazal Ülker ve Mehmet Savaş Kuş da yarışıyor. Her gün farklı bir yarışmacının ev sahipliği yaptığı programda, haftanın sonunda en yüksek puanı toplayan isim 200 bin TL ödülün sahibi oluyor.

Geçen haftanın birincisi Fatma İpekoğlu olmuştu. İlk gün yarışmasına rağmen toplamda 34 puan alan Fatma Hanım büyük ödülü kucaklamıştı. Bakalım bu hafta Gamze Aydın'ın özgüveni ve iddialı tavrı ona ödül getirecek mi, yoksa rakipleri mi son sözü söyleyecek?