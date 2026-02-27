Sınav 15 Aralık - 20 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirildi ve şimdi gözler bireysel değerlendirme aşamasına çevrildi. Önce şunu netleştirelim: BİLSEM'de yanlış cevaplar doğruyu götürmüyor. Yani boş bırakmanın hiçbir avantajı yok, her soruyu işaretlemek her zaman daha mantıklı. Peki BİLSEM sınavı kaç doğru ile kazanılır ve süreç nasıl ilerliyor?

BİLSEM nedir, neden bu kadar önemli?

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM), Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel eğitim destek kurumları. Burada öğrenciler okul saatleri dışında ek eğitim alıyor. Sadece "üstün zekalılar okulu" olarak düşünmemek lazım — asıl hedef, çocuğun potansiyelini keşfedip en üst düzeye taşımak. Genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar ve müzik alanlarında özel yetenekli bulunan öğrenciler bu merkezlere kabul ediliyor.

2026 BİLSEM kaç doğru ile kazanılır?

BİLSEM'de her soru 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. 40 doğru yapan bir öğrenci 400 puan almış oluyor. MEB, her yıl sınava giren öğrencilerin genel başarı ortalamasına göre bir taban puan belirliyor. Dolayısıyla kesin bir "geçme notu" yok — baraj her sene değişiyor.

Ancak 2026 yılının genel başarı grafiğine bakıldığında tahmini barajlar şöyle şekilleniyor:

1. sınıflar: 60 soru üzerinden 36-38 doğru gerekiyor

2. sınıflar: 70 soru üzerinden 41-43 doğru gerekiyor

3. sınıflar: 70 soru üzerinden 44-46 doğru gerekiyor

Bu rakamlar kesin değil, MEB'in açıklayacağı resmi taban puanına göre birkaç soru yukarı ya da aşağı kayabilir. Ama genel eğilim bu yönde.

Ön değerlendirmeyi geçen öğrenciyi ne bekliyor?

Sınavda yeterli puanı alan öğrenciler doğrudan BİLSEM'e kabul edilmiyor. Önce bireysel değerlendirme aşamasına çağrılıyor. Bu aşamada üç farklı alan var:

Genel zihinsel yetenek alanında uzmanlar tarafından IQ testleri uygulanıyor. Burada doğru sayısı değil, öğrencinin zihinsel kapasitesini gösteren standart puanlar ön plana çıkıyor.

Görsel sanatlar alanında öğrenciden belirli bir konu üzerine çizim yapması isteniyor. Yaratıcılık, özgünlük ve teknik yetkinlik birlikte değerlendiriliyor.

Müzik alanında ise ritim tekrarı, farklı sesleri ayırt edebilme ve müzikal hafıza testleri yapılıyor.

Kısacası BİLSEM'e giriş sadece çoktan seçmeli sorulardaki doğru sayısına bağlı değil. Ön değerlendirme bir kapı açıyor ama asıl süzgeç bireysel aşamada devreye giriyor.