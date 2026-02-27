Buffy the Vampire Slayer'da Dawn Summers, Gossip Girl'de Georgina Sparks rolüyle hafızalara kazınan Trachtenberg'in ani ölümü geçen yıl büyük şok yaratmıştı. Peki Michelle Trachtenberg'in ölüm nedeni neydi ve hayatı nasıl geçti?

Michelle Trachtenberg neden öldü?

Trachtenberg, 26 Şubat 2025 sabahı Manhattan'daki dairesinde bilinci kapalı halde bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri cinayet şüphesi görmedi. Ailesi dini gerekçelerle otopsiyi reddetti — Trachtenberg'in ebeveynleri Almanya ve Rusya kökenli Yahudi göçmenlerdi.

İlk aşamada ölüm nedeni "belirsiz" olarak açıklandı. Ancak yaklaşık iki ay sonra, Nisan 2025'te New York Adli Tıp Kurumu toksikoloji sonuçlarını paylaştı. Buna göre ölüm nedeni diyabet (diabetes mellitus) komplikasyonları olarak belirlendi. Ölümün doğal yollarla gerçekleştiği tescillendi.

İşin arka planında ciddi bir sağlık süreci var. Trachtenberg ölümünden kısa süre önce karaciğer nakli geçirmişti. Organ nakli sonrası gelişen diyabet, tıbbi literatürde bilinen bir komplikasyon. Karaciğer nakli geçiren hastaların yaklaşık üçte birinde diyabet gelişebildiği ve bunun nakil başarısızlığı riskini artırdığı biliniyor.

Yakın çevresine göre aktris, hayatının son yılında ciddi sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu. Hem fiziksel hem de duygusal olarak zorlu bir dönem geçirdiği aktarıldı.

Michelle Trachtenberg kimdir?

Michelle Christine Trachtenberg, 11 Ekim 1985'te New York'ta dünyaya geldi. Üç yaşında reklamlarla kamera karşısına geçti. Çocuk oyuncu olarak Nickelodeon'un The Adventures of Pete & Pete dizisinde yer aldı, ardından 1996'da sadece 10 yaşındayken Harriet the Spy filminin başrolünü üstlendi. Bu film onu bir gecede tanınan bir isim yaptı.

Asıl büyük çıkışını 2000 yılında Buffy the Vampire Slayer dizisiyle yakaladı. Buffy'nin küçük kız kardeşi Dawn Summers karakteri, dizinin duygusal merkezlerinden birine dönüştü. Bu rolle Young Artist ve Saturn ödüllerine aday gösterildi.

2008'den itibaren Gossip Girl'de canlandırdığı Georgina Sparks karakteriyle bambaşka bir imaj çizdi. Kaotik, manipülatif ve öngörülemeyen Georgina, dizinin en sevilen "villain" karakterlerinden biri oldu. 2022'de HBO'nun Gossip Girl yeniden çevriminde de aynı rolü tekrar üstlendi.

Sinema tarafında EuroTrip (2004), Mysterious Skin (2004) ve Ice Princess (2005) gibi filmlerde oynadı. Criminal Minds ve Weeds gibi popüler dizilerde konuk oyuncu olarak da kamera karşısına geçti.

Ölümünün yıl dönümünde neler yaşandı?

Trachtenberg'in ölümünün birinci yıl dönümünde eski rol arkadaşları sosyal medyada duygusal paylaşımlarda bulundu. Sarah Michelle Gellar, Buffy dizisindeki 30 yılı aşan arkadaşlıklarını anlatan uzun bir mesaj yayımladı. Gossip Girl'den Taylor Momsen ise o güne denk gelen içsel hüznünü paylaştı ve yıl dönümünü sabah uyandığında fark ettiğini anlattı.

Trachtenberg, 90'larda ve 2000'lerde büyüyen bir neslin ekran karşısında birlikte büyüdüğü isimlerden biriydi. 39 yaşında kaybedilmesi, Hollywood'da derin bir boşluk bıraktı.