Son Mühür / Merve Turan - TV8’in ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye, yeni sezonda da yüksek tempolu bölümlerle izleyici karşısına çıkıyor. Bu hafta mutfakta, ünlü oyuncular Perihan Savaş, Gupse Özay ve Eda Ece şef önlüğü giyerek jüri karşısına geçecek.

Ünlü isimler şef önlüğüyle yarışıyor

Perihan Savaş, Gupse Özay ve Eda Ece, yarışmacı önlüğünü kuşanarak mutfakta yeteneklerini sergileyecek. Stüdyoda gerçekleşecek olan yarışma sırasında hem eğlenceli diyaloglar hem de sürpriz anlar yaşanacak. Ünlü isimlerin performansı, izleyiciler için keyifli anlar yaratacak.

Jüriden sürpriz tepkiler

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’dan oluşan jüri, karşılarında başarılı oyuncuları görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Stüdyoda kahkahalar eksik olmazken, ekran başındaki izleyiciler de bu bölümü unutulmaz bulacak.