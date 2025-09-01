Son Mühür - TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye’de bir eleme gecesi daha geride kaldı. Yarışmacılar, şeflerin karşısında hünerlerini sergileyerek MasterChef’te kalabilmek için mücadele etti. Nefes kesen gecede jüri değerlendirmelerinin ardından bir isim hayallerine veda etti.

Eleme potasında zorlu mücadele

Bu hafta eleme potasına giren isimler Gizem, Cansu, İrem, Mert, Çağlar, Sümeyye ve Hilal oldu. İlk turda yarışmacılardan, kuşkonmazı kullanarak yaratıcı bir tabak hazırlamaları istendi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun tadımları sonrası Sümeyye, İrem ve Gizem potadan çıkarak rahat bir nefes aldı.

İkinci turda ördek pastilla görevi

Elemede yola devam eden Cansu, Hilal, Çağlar ve Mert, ikinci etapta Somer Şef’in seçtiği zorlu tarifle karşı karşıya kaldı. Yarışmacılardan, yapımı ustalık gerektiren ördek pastilla yemeğini hazırlamaları istendi. Final turunun ardından jüri kararını verdi.

Hilal gözyaşlarıyla veda etti

Gecenin sonunda MasterChef Türkiye’den elenen isim Hilal oldu. Şeflerin söz verdiği genç yarışmacı, veda konuşmasında duygusal anlar yaşadı. Hilal, yarışma sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Üzülmedim desem yalan olur. Daha uzun süre kalmak isterdim ama olmadı. Kendimi tam anlamıyla gösteremedim, en üzücü tarafı bu. Son haftalarda stresle başa çıkamadım. Annemden ve babamdan özür diliyorum. Amerika’daki iş teklifimi bırakıp bu yarışmaya geldim, sağlık olsun.”

MasterChef’te heyecan devam ediyor

Hilal’in veda etmesiyle birlikte MasterChef Türkiye’de yarışmacı sayısı azaldı. Rekabetin daha da kızıştığı yarışmada, kalan isimler şeflerin karşısında yeteneklerini sergileyerek şampiyonluk hayalini sürdürmeye devam edecek.