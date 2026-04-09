Gözaltı kararlarının uygulanmaya başlamasıyla birlikte ünlü isimlerin büyük bölümü yakalanarak ifade işlemlerine alındı. Ancak Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal ve Ahsen Eroğlu'na henüz ulaşılamadı. Bu isimlerin gözaltı işlemleri için süreç devam ediyor.

Somer Sivrioğlu Avustralya'dan ne açıkladı?

Operasyon haberi üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan şef Somer Sivrioğlu, mesleki çalışmaları nedeniyle yaklaşık üç aydır Avustralya'da bulunduğunu belirtti. Hakkındaki gözaltı kararını bu sabah öğrendiğini ifade eden Sivrioğlu, dönüş biletini alarak Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktığını duyurdu.

Sivrioğlu açıklamasında devletin yürüttüğü soruşturmalara saygı duyduğunu vurguladı. Ülkesini seven bir vatandaş olarak her türlü sorumluluğu yerine getirmekten onur duyacağını ifade etti. İfadesini vermek üzere en kısa sürede Türkiye'ye döneceğini söyledi.

Gözaltı listesinde hangi isimler var?

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 14 isim şöyle sıralanıyor: Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Serra Pirinç, Ogün Alibaş, Utku Ünsal, Sinem Özenç Ünsal, Elif Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Emre (Fel) Öztürk, Ender Eroğlu ve Enes Güler.

İfade işlemleri tamamlanan ünlülerin uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği öğrenildi. Soruşturmanın genişleyerek devam ettiği ve yeni gelişmelerin yakından takip edildiği belirtiliyor.

Operasyon nasıl başladı?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda söz konusu isimlerin uyuşturucu kullanımıyla bağlantılı olduğuna dair delillere ulaştı. Dosyadaki bulgular ışığında başsavcılık 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı ve emniyet birimleri sabah saatlerinde eş zamanlı operasyona başladı.

Operasyonda yakalanan ünlü isimlerin emniyetteki ifade süreçlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesi dikkat çekti. Uyuşturucu testlerinin sonuçları soruşturmanın seyrini doğrudan etkileyecek. Başsavcılığın soruşturmayı genişletip genişletmeyeceği ve yeni gözaltı kararları çıkarılıp çıkarılmayacağı merakla bekleniyor.