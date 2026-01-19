MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa finalinde şampiyon belli oldu. 18 Ocak 2026 Pazar akşamı canlı yayında gerçekleşen nefes kesen mücadelede Sergen Özen, rakibi Hasan Biltekin'i geride bırakarak Altın Kupa'nın sahibi oldu. Ancak final gecesine damgasını vuran asıl gelişme, yarışmayı ikinci sırada tamamlayan Hasan'ın son konuşmasında yaptığı çarpıcı itiraf oldu.

MasterChef Hasan ile Sergen neden konuşmuyor?

Sezon boyunca aralarındaki gerginlik dikkat çeken iki eski dost, büyük finalde karşı karşıya geldi. Türk mutfağı, uluslararası mutfak ve imza tabakları olmak üzere üç etaplı finalde şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun puanlarıyla Sergen şampiyonluğa ulaştı. Final konuşmasında mikrofonu alan Hasan Biltekin'in sözleri ise sosyal medyayı salladı.

Hasan'dan dikkat çeken final konuşması

İkinci olan Hasan Biltekin, kürsüde yaptığı konuşmada herkesi şaşırttı. Hasan, "Biz Sergen ile konuşmuyoruz. Ancak onu tebrik ederim. Bir eski dost olarak kupa yabancıya gitmedi" dedi. Bu sözler, izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı. Geçmişte yakın arkadaş olan ikilinin neden küs olduğu sorusu gündeme oturdu.

Sergen ve Hasan neden konuşmuyor

MasterChef Altın Kupa sezonunun başından itibaren Sergen Özen ile Hasan Biltekin arasındaki soğukluk dikkat çekiyordu. Danilo Şef'in "Siz kankaydınız" diyerek sorduğu soruya Sergen "Benim hiç arkadaşım yok burada" derken, Hasan "O bitti şefim" yanıtını vermişti. İkilinin küslüğünün temelinde mutfakta yaşanan bir tatlı krizi olduğu iddia ediliyor.

Sezon içinde yaşanan tartışmalarda Sergen, Hasan'a "Benimle bir daha sakın muhatap olma" demişti. Hasan'ın "Sen kimsin?" çıkışına Sergen "Senin kim olduğunu birazdan içeride söyleyeceğim" sözleriyle karşılık vermişti. Araya diğer yarışmacıların girmesiyle tartışma büyümeden sonlanmıştı.

Sergen Özen kimdir

1996 yılında Tekirdağ'da dünyaya gelen Sergen Özen, 29 yaşında. Tekirdağ Turizm Otelcilik Lisesi'nde aşçılık eğitimi aldı, ardından Pamukkale Üniversitesi Aşçılık Bölümü'nden mezun oldu. Dokuz yıldır profesyonel aşçılık yapan Sergen'in Tekirdağ'da köftecilik üzerine işletmesi bulunuyor. İstanbul'daki gastronomi yarışmasında üçüncülük, Alanya Altın Kepçe yarışmasında birincilik elde eden başarılı aşçı, MasterChef 2021 sezonunda da yarışmıştı. Evli olan Sergen Özen, Altın Kupa şampiyonluğuyla birlikte 5 milyon TL'lik büyük ödülün de sahibi oldu.

Hasan Biltekin kimdir

1995 doğumlu Hasan Biltekin, Nevşehir'in yetiştirdiği başarılı aşçılardan biri. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi mezunu olan Hasan, şu anda Nevşehir Belediyespor'da mutfak şefliği yapıyor. MasterChef 2021 sezonunda Eren Kaşıkçı ile finale kalmış ve yarışmayı ikinci sırada tamamlamıştı. Birçok ulusal yarışmada madalya ve kupa kazanan Hasan, All Star sezonunda da ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.