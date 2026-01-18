Kim Milyoner Yarışmasında 500 bin lira değerindeki sorunun yanıtı merak ediliyor. 2025’te Ramazan ayında Türkiye’de hangi iki ilde iftar vakti aynı tarihte, saat ve dakika olarak hiç aynı olmadı?

A. Giresun ve Malatya

B. Mardin ve Rize

C. Mersin ve Düzce

D. Denizli ve İstanbul

Sorunun doğru yanıtı C seçeneği olacaktı yani Mersin ve Düzce.

Kim Milyoner Olmak İster yarışması hakkında

Kim Milyoner Olmak İster, İngiltere'de 1998 yılında başlayan "Who Wants to Be a Millionaire?" formatının Türkiye versiyonudur. Yarışma, genel kültür sorularıyla yarışmacıların büyük para ödülü kazanmaya çalıştığı bir bilgi yarışması.

Format: Yarışmacılar 15 soruyu doğru yanıtlayarak büyük ödüle ulaşmaya çalışır. Sorular giderek zorlaşır ve her doğru cevap daha yüksek para ödülü getirir. Yarışmacılar zorlandıklarında "50:50" (iki şıkkın elenmesi), "seyirciye sorma" ve "telefon jokeri" gibi yardım haklarını kullanabilir.

Oktay Kaynarca dönemi: Oktay Kaynarca, Türkiye'nin en sevilen oyuncularından biridir. "Kurtlar Vadisi" dizisindeki Polat Alemdar rolüyle büyük üne kavuşmuştur. Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu üstlenmesi, programın popülaritesine katkı sağladı. Kaynarca'nın samimi ve sıcak üslubu, yarışmacılarla kurduğu doğal iletişim, programın izleyiciler tarafından beğenilmesinde önemli rol oynuyor.