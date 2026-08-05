Artan pilavı, ıspanağı ya da mantarı yeniden ısıtmanın kansere neden olduğu yönündeki söylentiler uzun yıllardır gündemde. Ancak sağlık kurumlarının değerlendirmeleri, tehlikenin yeniden ısıtmadan çok yemeklerin pişirildikten sonra nasıl saklandığıyla bağlantılı olduğunu gösteriyor. Özellikle oda sıcaklığında saatlerce bekletilen pişmiş yiyeceklerde bakteri üremesi hızlanabiliyor. Bu nedenle güvenli tüketim için dikkat edilmesi gereken nokta, doğru saklama ve uygun sıcaklıkta yeniden ısıtma kuralları.

Asıl tehlike yeniden ısıtmak değil yanlış saklamak

Yıllardır dolaşan "yeniden ısıtılan yemek kanser yapar" iddiası bilimsel verilerle doğrulanmıyor. Sağlık otoriteleri, pişmiş gıdaların en büyük riskinin uzun süre oda sıcaklığında bekletilmesi olduğuna dikkat çekiyor.

Özellikle 4 ila 60 derece arasındaki sıcaklıklar bakterilerin hızla çoğalmasına uygun ortam oluşturuyor. Nişastalı yiyeceklerde görülebilen Bacillus cereus bakterisi de bu süreçte toksin üreterek gıda zehirlenmesine neden olabiliyor. Bu nedenle pişmiş yemeklerin en geç iki saat içinde sığ kaplara alınarak buzdolabına kaldırılması tavsiye ediliyor. Yeniden tüketileceği zaman ise yemeğin iç sıcaklığının yaklaşık 74 dereceye ulaşacak şekilde tamamen ısıtılması gerekiyor.

Kanser tartışmasının çıkış noktası pişirme yöntemi

Yeniden ısıtılan yemeklerle ilgili kanser söylentilerinin temelinde bazı pişirme teknikleri yer alıyor. Özellikle patates gibi nişastalı gıdaların çok yüksek sıcaklıkta uzun süre kızartılması sırasında akrilamid adı verilen kimyasal bileşik oluşabiliyor.

Bu nedenle patateslerin koyu kahverengi yerine altın sarısı renkte pişirilmesi öneriliyor. Nitrat bakımından zengin ıspanak gibi sebzelerde ise uygun olmayan saklama koşullarında bazı kimyasal dönüşümler yaşanabiliyor. Ancak bunun yeniden ısıtmanın kaçınılmaz sonucu olmadığı, saklama koşullarının belirleyici olduğu belirtiliyor.

Pirinç, ıspanak, mantar ve patates güvenle yeniden ısıtılabilir mi

Bilimsel değerlendirmelere göre bu dört yiyecek doğru şekilde muhafaza edildiğinde yeniden tüketilebiliyor.

Pirinç: En büyük risk uzun süre oda sıcaklığında beklemesi. Hızla soğutulmalı, buzdolabında saklanmalı ve yalnızca bir kez yeniden ısıtılmalı.

Ispanak: Piştikten sonra dışarıda bekletilmemeli, kısa sürede soğutularak buzdolabına alınmalı.

Mantar: Yeniden ısıtılınca zehirli hale geldiğine ilişkin bilimsel kanıt bulunmuyor. Risk yanlış saklama koşullarından kaynaklanıyor.

Patates: Oda sıcaklığında bekletildiğinde bakteri üremesi hızlanabiliyor. Yeniden kızartılırken aşırı kahverengileştirilmemesi öneriliyor.