Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), il genelindeki çalışmalarına devam ediyor. Genel Müdür Vekili Bülent Çamur, Salihli ziyaretinde vatandaş ve muhtarların taleplerini dinledi. Çamur, ilçede 35 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon hattı ile 19 sondaj kuyusunun hizmete alındığını duyurdu.

Belediye ile işbirliği içinde çalışmalar

Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Özdem’i ziyaret eden Bülent Çamur, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in selamlarını iletti. İlçede planlanan yatırımlar hakkında bilgi veren Çamur, altyapı sorunlarının kalıcı şekilde çözülmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Kırsal mahallelere yeni sondaj kuyuları

Çamur, ilçedeki altyapı projelerinin özellikle kırsal mahallelerde yoğunlaştığını söyledi. Hacıhıdır, Karasavcı, Yılmaz, Yağbasan, Taytan, Bahçecik, Kurttutan, Dombaylı, İğdecik, Gökeyüp Sarısu, Durasıllı, Şirinyer ve Çökelek’te açılan sondaj kuyularıyla temiz içme suyuna erişim sağlandığını aktardı.

Çukuroba’da yeni kanalizasyon hattı

MASKİ heyeti, Çukuroba Mahallesi’nde tamamlanan kanalizasyon hattı yatırımlarını da inceledi. Mahalle sakinlerinin uzun süredir beklediği proje, yaşam kalitesinin yükselmesine katkı sağladı.

"Günü kurtarmak değil, geleceğe yatırım"

Genel Müdür Vekili Bülent Çamur, "Manisa’nın 17 ilçesinde kesintisiz hizmet için çalışmalarımız devam ediyor. Sadece günü kurtarmaya yönelik değil, gelecek nesillere kalıcı yatırımlar yapıyoruz" dedi.