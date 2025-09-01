Son Mühür - Manisa Büyükşehir Belediyesi, modern ve konforlu yollar kazandırmak amacıyla merkez ve ilçelerde başlattığı sıcak asfalt serim seferberliğini sürdürüyor. Şehzadeler ilçesinde Konuk Caddesi, Belediye Caddesi ve 1706 Sokak’ta tamamlanan çalışmaların ardından, Gördes ilçe merkezinde yürütülen asfalt serimi de tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi ve Gördes Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen çalışma ile ilçe merkezinde 4 bin metrekarelik alana yaklaşık 1.500 ton sıcak asfalt serildi.

İki günde tamamlandı

Çalışmaları yerinde inceleyen Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, asfalt seriminin iki gün içinde tamamlandığını belirtti. Başkan Büke, “Gördes’i modern ve çağdaş bir görünüme kavuşturmak için önemli bir adım attık. Pazar yerimizi de modern hale getiriyoruz. Emeği geçen başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu olmak üzere tüm Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

“İlçelere değer katmaya devam edeceğiz”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Şantiyeler Koordinatörü Fatih Nakışçı, “Gördes şehir merkezinde 4 bin metrekarelik alanda yaklaşık 1.500 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdik. Başkanımız Besim Dutlulu’nun talimatları doğrultusunda ilçelerimizde asfalt çalışmalarını hız kesmeden sürdüreceğiz” diye konuştu.

Pazar yeri genişletildi

Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Sabri Atay ise çalışmaların pazar yeri genişletme projesine büyük katkı sağladığını belirterek, “Alt zemin Gördes Belediyesi tarafından hazırlandı, asfalt kaplama çalışmaları ise Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Bu iş birliği sayesinde pazar yeri hem genişletildi hem de modern bir görünüme kavuştu. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.