Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde maskeli ve pompalı tüfekle kuyumcu soyan iki şüpheli, kaçtıkları İzmir’de polis ekiplerince yakalandı. Soygunda çalınan altınlar ve suç aleti de ele geçirildi.

Kuyumcuya silahlı baskın

Olay, 23 Ocak günü saat 10.00 sıralarında, Gölmarmara Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Okan Kuyumculuk’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yüzü maskeli ve elinde pompalı tüfek bulunan bir şüpheli iş yerine girerek çalışanı silahla tehdit etti.

Altınları çantaya doldurup kaçtı

Şüpheli, iş yerinde bulunan 4 adet altın kelepçe bilezik ile 4 tablo içinde yer alan toplam 100 altın yüzüğü çantaya koydu. Soygunun ardından dışarıda bekleyen beyaz renkli, plakasız araca binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

Ekipler harekete geçti

Soygunun ardından Asayiş ve İstihbarat birimleri, Gölmarmara İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda geniş çaplı çalışma başlatıldı. Güvenlik kameraları ve saha çalışmalarıyla şüpheli aracın plakası tespit edildi.

Kaçış güzergâhı İzmir olarak belirlendi

Yapılan incelemelerde aracın İzmir yönüne gittiği belirlendi. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ile yapılan ortak operasyon sonucu, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen H.S. (26) ve Y.G. (39) İzmir’de yakalanarak gözaltına alındı.

Altınlar ve pompalı tüfek ormanlık alanda bulundu

Şüphelilerin çaldıkları altınlar ile soygunda kullanılan pompalı tüfeğin, Saruhanlı ilçesi Heybeli Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda gizlendiği belirlendi. Yapılan aramalarda altınlar ve suç aleti eksiksiz şekilde ele geçirildi.

Şüpheliler Manisa’ya getirildi

Yakalanan iki şüpheli Manisa’ya sevk edilerek gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

