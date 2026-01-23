Devrim Onur Erdağ, İzmir Alsancak’ta atılan sloganlara sert sözlerle tepki gösterdi. Tüm Yerel Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Erdağ, söz konusu ifadelerin kabul edilemez olduğunu belirterek yaşananları açık bir provokasyon olarak nitelendirdi.

“İzmir şehitlerin kanıyla vatan oldu”

Erdağ, İzmir’in tarihsel kimliğine vurgu yaparak, kentin Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurtarıldığını ve binlerce şehidin canı pahasına vatan toprağı haline geldiğini söyledi. Bu nedenle atılan sloganların İzmir’in tarihsel hafızasıyla bağdaşmadığını ifade etti.

Erdağ'dan eleştiri!

Açıklamasında, eylem alanında KESK önlüklü kişilerin bulunmasına ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde yetkili sendika olan Tüm Bel Sen 2 No’lu Şube Başkanı’nın alanda yer almasına dikkat çeken Erdağ, bu konuya da vurgu yaptı.

“Bu topraklar masa başında kazanılmadı”

Erdağ, İzmir’in simge noktalarından Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde atılan sloganların ne ifade özgürlüğü ne de emek mücadelesi kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirterek, “Bu topraklar masa başında değil, cephede, süngüyle ve kanla kazanıldı” ifadelerini kullandı.

“Cumhuriyet’e ve şehitlere saygısızlık”

Söz konusu sloganların Cumhuriyet değerlerine ve şehitlerin hatırasına açık bir saygısızlık olduğunu savunan Erdağ, emekçilerin alın teri üzerinden ayrıştırıcı ve bölücü söylemler üretilmesine izin verilmeyeceğini vurguladı.

KESK’e açık çağrı

Erdağ, sendikal sorumluluk taşıyan hiçbir yöneticinin temsil ettiği emekçileri toplumda infial yaratan siyasi hesapların parçası haline getiremeyeceğini ifade ederek, KESK ve bağlı sendika yöneticilerini açık ve net bir tutum almaya çağırdı.

“Bu şehir Atatürk’ün şehridir”

Açıklamasının sonunda İzmir’in kimliğine dikkat çeken Erdağ, “İzmir halkı ve emekçiler çok iyi bilir ki bu şehir, Atatürk’ün, Cumhuriyet’in ve şehitlerimizin şehridir. Emek mücadelesi bu değerlerle karşı karşıya getirilemez” diyerek tepkisini yineledi.