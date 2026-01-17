Son Mühür- İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Martı TAG uygulamasıyla ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Oda adına Avukat Alptuğ Eyüpoğlu tarafından sunulan dilekçede, Martı İleri Teknoloji A.Ş., kurucusu Oğuz Alper Öktem, uygulama üzerinden ücret karşılığı yolcu taşıyan sürücüler ve kullanıcılar şüpheli olarak gösterildi.

Dilekçede, Martı TAG aracılığıyla ruhsatsız ve izinsiz yolcu taşımacılığı yapıldığı, bunun 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili mevzuata aykırı olduğu iddia edildi. Ayrıca bu faaliyetlerin, taksi esnafı açısından haksız rekabete yol açtığı ve Türk Ticaret Kanunu’nun 55. maddesi kapsamında haksız rekabet oluşturduğu savunuldu.

Ruhsatsız faaliyet ve vergi kayıpları

Oda, Martı TAG hizmetinin gerekli ruhsat ve çalışma izinlerine sahip olmadan şehir içi ulaşımda taksi hizmeti sunduğunu öne sürdü. Uygulama üzerinden taşımacılık yapan sürücülerin vergi ve SGK kayıtlarının bulunmadığı, bunun ciddi vergi kaybına ve sosyal güvenlik primi ziyaına yol açtığı dilekçede vurgulandı.

Dilekçede ayrıca, kamuoyuna yansıyan Martı TAG sürücüleri ile taksiciler arasında yaşanan tartışma ve kavgaların genel güvenliği tehdit ettiği, şirket yetkililerinin açıklamalarının ise “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” niteliği taşıdığı öne sürüldü.

48 Bin İmzalı Dilekçe de Suç Duyurusuna Eklendi

Oda, 14 Ocak 2026 tarihinde Oğuz Alper Öktem tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edilen ve 48 bin imza içeren dilekçeyi de suç duyurusuna ekledi. Dilekçenin, UKOME toplantısı öncesinde “provokasyon amacıyla” kamuoyuna sunulduğu ileri sürüldü. Öktem’in, “İzmir’de 1 milyon TAG kullanıcısı ve 36 bin TAG sürücüsü var” açıklaması ise dilekçede uygulamanın yaygınlığını ve yasal olmayan faaliyet alanını doğrulayan bir kanıt olarak gösterildi.

Arama, El Koyma ve Veri Talepleri

Suç duyurusunda, CMK’nın 127. maddesi uyarınca Martı İleri Teknoloji A.Ş.’nin merkezi ile Öktem’in işyeri ve ikametinde arama ve el koyma yapılması talep edildi. Ayrıca uygulamaya ait tüm veri ve log kayıtlarının bilirkişiye teslim edilmesi, sürücü ve yolcuların kimlik bilgilerinin tespit edilmesi istendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne sunulan 48 bin imzalı evrakın da müzekkere ile savcılığa gönderilmesi talep edildi.

Oda’dan İzmirli Kullanıcılara Uyarı

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, suç duyurusunun ardından kamuoyuna yaptığı açıklamada, Martı TAG üzerinden ücret karşılığı yolcu taşınmasının hukuki olarak “taksi hizmeti” niteliğinde olduğunu ve ruhsatsız şekilde yürütüldüğünü vurguladı.

Oda Başkanı Erkan Özkan imzasıyla yapılan açıklamada, “Her yolculuk ayrı suç, ayrı cezadır. Korsan taşımacılık yapan sürücüler ve bu hizmeti kullanan yolcular vergi, SGK, trafik ve usulsüzlük cezalarıyla karşı karşıya kalacaktır” denildi. Açıklamada, engelli araç statüsündeki araçlarla bile korsan taşımacılık yapıldığı, geçmişe dönük ÖTV ve vergi ziyaı cezalarının da uygulanmasının talep edildiği bildirildi.

Taksici Esnafına Destek ve Kararlılık Mesajı

Oda, Martı TAG sistemi içindeki tüm sürücü ve yolculara uyarıda bulunarak, ileride ağır para cezaları, trafikten men kararları ve vergi-SGK yaptırımlarıyla karşılaşılmaması için sistemden çıkılması gerektiğini belirtti. Açıklamada, “Emeğin, alın terinin ve helal kazancın korunması için korsana geçit yok. Taksici esnafı yalnız değildir” mesajı paylaşıldı.