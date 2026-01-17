Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında sabah saatlerinde bir depremin meydana geldiğini bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, sarsıntı saat 06.39’da kaydedildi.

Depremin büyüklüğü ve derinliği

AFAD verilerine göre depremin büyüklüğü 3.8 olarak ölçüldü. Yer kabuğunun 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının, Çeşme ilçe merkezine yaklaşık 77,38 kilometre mesafede olduğu belirtildi.

Olumsuz bir durum bildirilmedi

İlk belirlemelere göre deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Yetkililer, gelişmelerin AFAD ve ilgili kurumlar tarafından takip edildiğini açıkladı.