Son Mühür/ Emine Kulak- Martı TAG, paylaşımlı yolculuk sisteminin İzmir’de hayata geçirilmesi talebiyle kentte topladığı 48 bin imzalı dilekçeyi İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ne (UKOME) teslim etti.

Dosyaların sunulmasının ardından açıklama yapan Martı TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem, İzmir’de paylaşımlı yolculuk için yasal bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Öktem, “48 bin İzmirli’den paylaşımlı yolculuk yönetmeliği için imza topladık ve bunları UKOME toplantısında teslim ettik. Artık İzmir’de de bir yönetmelik gerekiyor. İzmir’de 1 milyon yolcumuz, 36 bin Martı TAG sürücümüz var. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek” diye konuştu.



AYNI SAATLERDE TAKSİCİLERDE TOPLANDI

Martı TAG cephesinden bu açıklamalar gelirken, İzmirli taksiciler de aynı saatlerde kent merkezinde bir araya gelerek paylaşımlı yolculuk sistemine karşı tepkilerini dile getirdi. Basmane Fuar Kapısı önünde toplanan taksi esnafı, “korsan taşımacılığa geçit yok” mesajı veren afişler ve sloganlarla meslek haklarına sahip çıkacaklarını ifade etti. Taksiciler, paylaşımlı yolculuk uygulamalarının mevcut mevzuata aykırı olduğunu savunarak, UKOME’den bu yönde bir karar çıkmaması çağrısında bulundu.