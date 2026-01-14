Son Mühür/ Beste Temel - Konak’ın merkezi noktalarında yer alan Yeşiltepe, Çahabey, Fatih ve Güngör mahallelerinde doğal gaz altyapısı için saha çalışmaları başlatıldı. İzmirGaz ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar Yeşiltepe Mahallesi’nden başlatıldı, diğer mahallelerde de eş zamanlı hazırlık süreci devreye alındı.

Yaklaşık 3,5 kilometrelik alanda ana hat döşeme çalışmaları sürerken, tüm arterlerin tamamlanmasının ardından konut bağlantılarının yapılması planlandı.

İki ayda tamamlanması planlandı

Doğal gaz altyapı çalışmasının iki ay içerisinde tamamlanması hedeflendi. Sürecin bitmesiyle birlikte Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yol düzenleme ve üstyapı çalışmalarına başlaması öngörüldü.

Mahalle muhtarları, uzun yıllardır beklenen doğal gazın hayata geçmesinin bölge halkında büyük memnuniyet yarattığını ifade etti.

Başkan Mutlu: Konak’ta doğal gaz girmemiş sokak kalmayacak

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, seçim sürecinde ve Komşu Buluşmaları kapsamında en yoğun talebin doğal gaz olduğunu vurguladı. Yeşiltepe, Çahabey, Fatih ve Güngör mahalle muhtarlarının da konuyu sürekli gündeme taşıdığını belirten Mutlu, şu ifadeleri kullandı:

“Seçim döneminde doğal gaz girmemiş bölgelerde Konaklı komşularımızın ilk talebi doğal gaz oldu. Biz de bir söz verdik ve ‘Konak’ta doğal gaz girmemiş sokak kalmayacak’ dedik. Komşu Buluşmaları’nda bu bölgemizde en büyük talep yine doğal gazdı. Bu süreci büyük özveriyle takip eden muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Mahallelerimize hayırlı olsun.”

Muhtarlardan ortak mesaj: Yılların sorunu çözüme kavuştu

Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Ülkü Sezgin, doğal gazın Konak merkezinde bulunmamasının uzun yıllardır ciddi bir eksiklik olduğunu belirterek, çalışmaların Başkan Mutlu’nun girişimleriyle başladığını ifade etti. Sezgin, mahalle sakinlerinin büyük mutluluk yaşadığını, altyapının ardından yol düzenlemelerinin yapılacağını aktardı.

Çahabey Mahalle Muhtarı Özer Çalbörü, 15 yıldır doğal gaz için mücadele verdiğini belirterek, sürecin Başkan Mutlu döneminde sonuçlandığını söyledi. Güngör Mahalle Muhtarı Doğan Kurt ise yaklaşık 17-18 aylık yoğun bir takibin ardından çalışmalara başlandığını, belediyenin sürecin her aşamasında destek sunduğunu kaydetti.

Fatih Mahalle Muhtarı İskender Kılıç da yıllardır çözülemeyen doğal gaz sorununun çözüme kavuştuğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Üstyapı belediyeden

Altyapı imalatının tamamlanmasının ardından Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yol düzenleme ve onarım çalışmalarına başlaması planlandı. Yeni hatlarla birlikte bölgedeki konutların doğal gaza kademeli olarak bağlanması hedeflendi.