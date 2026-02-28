Son Mühür- Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Memiş, küresel ölçekte artan jeopolitik gerilimin finansal piyasalar üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

“Jeopolitik riskler fiili sürece dönüştü”

Ortadoğu’da tansiyonun yükseldiğini belirten Memiş, daha önce sözlü düzeyde kalan tehditlerin artık sahaya yansıdığını ifade etti. İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik hamlesinin yanı sıra Pakistan-Afganistan hattındaki gelişmelerin de küresel risk algısını artırdığını söyledi. Memiş, bu sürecin piyasalarda dalgalanmayı beraberinde getirdiğini kaydetti.

Borsa İstanbul için geri çekilme uyarısı

BIST 100 endeksinin haftayı 13.717 puandan, yüzde 1,16 düşüşle tamamladığını hatırlatan Memiş, satış baskısının sürebileceğini dile getirdi. Endekste 13.500 ve 12.900 puan seviyelerinin gündeme gelebileceğini belirten Memiş, mevcut geri çekilmeleri uzun vadeli yatırımcı açısından fırsat olarak değerlendirdi.

Özellikle ilk kez borsaya girmeyi planlayan ve en az 6 ay ila 1 yıl vadeli pozisyon düşünen yatırımcıların bu süreci değerlendirebileceğini kaydetti. Yıl sonuna kadar 16 bin puan seviyesinin görülebileceğini öngören Memiş, düzeltme hareketlerinin kalıcı olmayacağını ifade etti.

“2026’nın iki şampiyonu var”

Memiş, 2026 yılı için iki yatırım aracını öne çıkardığını belirterek bunların borsa ve Bitcoin olduğunu söyledi. 14 bin puan seviyelerinde “geç kalındı” yorumlarının yapıldığını hatırlatan Memiş, mevcut seviyelerin yeniden fırsat sunduğunu dile getirdi. Yatırım tercihlerinde şirket seçiminin belirleyici olacağını vurgulayan Memiş, seçici davranılması gerektiğini ifade etti.

Dolar ve Euro’da yıl sonu beklentisi

Döviz kurlarının yatay ve dengeli seyrini sürdürdüğünü aktaran Memiş, yıl sonuna ilişkin tahminlerini de paylaştı. Buna göre dolar/TL’de 50 lira, euro/TL’de ise 60 lira seviyelerinin görülebileceğini söyledi.

Altında yükseliş beklentisi sürüyor

Ons altının uluslararası piyasalarda haftayı 5.263 dolar seviyesinden kapattığını belirten Memiş, geçen hafta barış ve anlaşma beklentileriyle 4.800 dolara kadar geri çekilme yaşandığını hatırlattı. Ancak jeopolitik risklerin devam ettiğini savunan Memiş, yükseliş eğiliminin sürdüğünü ifade etti.

Ons altında 5.400 ve 5.600 dolar seviyelerinin direnç noktaları olduğunu kaydeden Memiş, ana trendde 6 bin dolar hedefini koruduğunu belirtti. Fiyatlamaların İran’ın olası misillemesine bağlı olarak şekillenebileceğini dile getirdi.

Gram altında ise 10 bin lira seviyesinin hedeflendiğini söyleyen Memiş, bu seviyelere ulaşılması halinde altın ve gümüşte kar realizasyonunun gündeme gelebileceğini ifade etti.