2026 yılına girilmesiyle birlikte kamu personeli olma hayali kuran vatandaşların gözü kulağı PTT Genel Müdürlüğü'nden yapılacak açıklamalara çevrildi. Özellikle lojistik, kargo ve bankacılık hizmet ağını her geçen gün genişleten ve dijitalleşme sürecine hız veren kurumun, artan iş yükünü karşılamak adına yeni bir istihdam kapısı açıp açmayacağı en çok sorgulanan başlıklar arasına girdi. Adaylar KPSS şartı, yaş sınırı ve kadro dağılımı gibi konularda araştırmalarını derinleştirdi. Kurumun geçmiş yıllardaki alım stratejileri, yeni dönem için de ipuçları veriyor.

PTT 2026 PERSONEL ALIMI YAPACAK MI, TARİH BELLİ Mİ?

Binlerce adayın heyecanla beklediği süreçle ilgili olarak PTT Genel Müdürlüğü tarafından 2026 yılı için henüz resmi bir ilan takvimi yayımlanmadı. Son büyük ve geniş kapsamlı alımını 2018 yılında gerçekleştiren kurum, o dönemde binlerce kişiye istihdam sağlamıştı.

Ancak sektör kaynakları ve uzmanlar, PTT'nin özellikle kargo operasyonlarındaki büyüme ve dijital altyapı yatırımları nedeniyle personel ihtiyacının arttığına dikkat çekiyor. Bu bağlamda, 2026 yılının ikinci yarısında, kurumun ihtiyaç duyduğu kadrolar için bir ilana çıkabileceği yönündeki beklentiler güçlendi. Resmi duyuru geldiği anda süreç işlemeye başlayacak.

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILMASI BEKLENİYOR?

Adayların en çok merak ettiği konulardan biri de açılacak kadrolar oldu. Geçmiş alımlar referans alındığında, PTT'nin personel ihtiyacının genellikle gişe ve büro görevlisi, postacı ile teknik personel alanlarında yoğunlaştığı görülüyor. Teknik personel alımları için genellikle mühendislik, teknikerlik ve avukatlık gibi uzmanlık gerektiren meslekler ön plana çıkıyor.

PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Olası bir ilanın yayımlanması durumunda başvuru süreci dijital ortamda gerçekleşecek. Adaylar, başvurularını genellikle PTT'nin resmi internet sitesi üzerinden veya 'Kariyer Kapısı' platformu aracılığıyla iletecek. Başvuru sürecinde adaylardan o yıl belirlenen sınav ücretini yatırmaları istenecek.

Başvurusu kabul edilen adaylar için süreç, yazılı sınav ve mülakat aşamalarıyla devam edecek. KPSS puanı, yazılı sınav başarısı ve sözlü mülakat sonuçlarının ortalaması alınarak yerleştirmeler yapılacak. PTT'de çalışma hayali kuran adayların bu süreçte resmi duyuruları ve İŞKUR ilanlarını düzenli olarak takip etmeleri gerekiyor.