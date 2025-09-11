Muğla’nın Marmaris ilçesi Kemeraltı Mahallesi’nde bir fast food zincirinin lojmanı olarak kullanılan binada kalan 33 yaşındaki E.T., odasında ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, bir süredir kendisinden haber alınamayan E.T.’yi merak eden arkadaşları, seslendikleri halde yanıt alamayınca odasına girdi. O sırada yalnız olduğu öğrenilen genç adamın hareketsiz halde yattığı görüldü.

Sağlık ekipleri ölümü olay yerinde tespit etti

Durumun hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede E.T.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ve savcılık inceleme başlattı

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi savcı, lojmanda detaylı inceleme yaptı.

Ardından E.T.’nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan soruşturma sürüyor.