Son Mühür - Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin “Kadınlar Güçleniyor, Kent Eşitleniyor” vizyonuyla hayata geçirdiği Gezici Da(Ya)Nışma Otobüsü, ilk durağı olan Milas Bozbük’te kadınlar ve çocuklarla buluştu. Merkezde sunulan sosyal, psikolojik, hukuki ve sağlık desteklerini kırsal mahallelere ulaştırmayı amaçlayan proje, ikinci durağında Yatağan Akgedik’te hizmet verdi.

Kadınlara danışmanlık, çocuklara güvenli etkinlik alanı

Gezici Dayanışma Otobüsü, kadınlara psikolojik ve sosyal destek, hukuki haklar ve fırsatlar hakkında bilgilendirme, sağlık danışmanlığı ve güçlenme buluşmaları sunarken; çocuklara yaratıcı atölyeler, rehberlik, sosyal etkinlikler ve güvenli paylaşım alanları sağlıyor. Böylece kadınlar destek hizmetlerinden faydalanırken, çocuklar da eğitici ve güvenli bir ortamda vakit geçiriyor.

Bozbük’te ilk kadın muhtara güç veren hizmet

Bozbük’te hizmeti karşılayan vatandaşlardan Emine Boğa, “Köyümüzde ilk defa böyle bir etkinlik gördük. Hem çocuklar etkinlik yapıyor hem de biz bilgiler alıyoruz, çok güzel” dedi. Bozbük Mahalle Muhtarı Nasibe Boğa ise, “Büyükşehrin kadınları önceleyen bu çalışması beni çok mutlu etti. İlk kadın muhtar olarak yapacağım çalışmalara güç kattı” ifadelerini kullandı.

Erişilebilir hizmet anlayışı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Özge Demirel, projenin merkez hizmetlerini kırsala ulaştırma amacı taşıdığını belirterek, “Psikolojik ve hukuki destek, afet bilinci, sosyolog, hemşire ve doktor hizmetlerimizi kadın ve çocuklara götürüyoruz. Çocuklar için atölye alanlarımız var. Önceliğimiz kadın muhtarların görev yaptığı mahalleler” dedi.

Başkan Aras: “hizmeti merkezden kırsala ulaştırıyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, projenin sosyal belediyecilik anlayışının bir parçası olduğunu vurgulayarak, “Kadınlarımızın güçlü ve bilinçli bireyler olarak yaşamın her alanında yer alabilmeleri, çocuklarımızın güvenle geleceğe hazırlanması için bu otobüsle kapılarına kadar gidiyoruz. Amacımız, haklarını bilen, yalnız olmadığını hisseden kadınlar ve geleceğe umutla bakan çocuklar” diye konuştu.