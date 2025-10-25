Muğla’nın Marmaris ilçesinde önemli bir operasyona imza atıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, tefecilik yaptıkları belirlenen 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Üç ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonla yakalanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

KOM ekipleri 3 ay boyunca takibe aldı

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliği ekipleri, ilçede tefecilik yapıldığı yönündeki ihbar üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, E.D., S.T., S.D. ve S.K. isimli dört şüpheli üç ay boyunca teknik ve fiziki takibe alındı.

Takip süresince, şüphelilerin oto sanayi bölgesinde maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlara yüksek faizle borç para verdikleri ve güvence olarak boş senet imzalattıkları öğrenildi ve tespit edildi.

Eş zamanlı baskın düzenlendi

Toplanan delillerin ardından Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. KOM ekipleri, şüphelilerin ikamet adresleri ve iş yerlerine sabah saatlerinde baskın gerçekleştirirken, operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

21 kişi mağdur edildi

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin tefecilik faaliyetleri sonucu 21 vatandaşı mağdur ettikleri tespit edilirken, kurbanlardan alınan senetlerin yüklü miktarda borç gösterdiği, mağdurların borçlarını ödemelerine rağmen şüpheliler tarafından tehdit edilerek yeniden para istendiği ileri sürüldü.

Tutuklanarak cezaevine gönderildiler

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.D., S.T., S.D. ve S.K., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan dört şüpheli, “tefecilik” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis: “Vatandaşlar şüpheli borç tekliflerine karşı dikkatli olmalı”

Emniyet yetkilileri, benzer olayların önüne geçmek amacıyla vatandaşları uyardı. KOM ekipleri, yüksek faizle borç teklif eden kişilere itibar edilmemesi ve bu tür durumların derhal polise bildirilmesi çağrısında bulundu.