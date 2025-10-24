Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 24 Ekim gecesi saat 01.06’da gelen ihbarda, Bodrum Ada Burnu mevkiinde kayalık bölgede bir kişinin yardım talebinde bulunduğu bildirilmişti. Bunun üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ve Sahil Güvenlik Özel Dalış Timi (SAD) sevk edilmişti.

6 saat yüzerek karaya ulaştı

Ekipler, yardım çağrısında bulunan Afganistan uyruklu bir düzensiz göçmeni bulunduğu yerden kurtarmıştı.

Kurtarılan göçmen, ilk ifadesinde Bitez sahilinden 18 kişiyle birlikte lastik botla denize açıldıklarını, botun yaklaşık 10 dakika sonra su alarak battığını, kendisinin 6 saat yüzerek karaya ulaştığını söylemişti.

Arama kurtarma çalışmaları genişletildi

Göçmenin beyanı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgede geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlattı. Çalışmalara destek amacıyla bölgeye bir Sahil Güvenlik helikopteri ve ilave bir bot daha sevk edilmişti.

Yapılan aramalarda, Çelebi Adası’na yüzerek çıkan bir başka düzensiz göçmen daha kurtarılmıştı. Böylece faciada sağ kurtulanların sayısı ikiye yükselmişti.

14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Ekiplerin gece boyunca sürdürdüğü arama kurtarma faaliyetlerinde önce 7, sabah saatlerinde ise toplam 14 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Bottaki 18 kişiden 2’si sağ kurtarılırken, 2 kişinin kayıp olduğu değerlendiriliyor. Sahil Güvenlik ekipleri bölgede denizden ve havadan arama çalışmalarını sürdürüyor.

Valilikten açıklama: “Arama çalışmaları sürüyor”

Muğla Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, olayın detayları ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi: “Muğla’nın Bodrum ilçesinde 24 Ekim 2025 tarihinde saat 01.06’da gelen ihbar üzerine Ada Burnu mevkiinde kıyıdaki kayalık bölgede bir şahıs yardım talebinde bulunmuştur.

Bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ile Sahil Güvenlik Özel Dalış Timi sevk edilmiştir. Yardım talebinde bulunan Afgan uyruklu düzensiz göçmen kurtarılmış, ifadesinde lastik botla denize açıldıklarını ve botun kısa sürede su alarak battığını belirtmiştir.

Çelebi Adası’na yüzerek çıkan 1 düzensiz göçmenle birlikte toplam 2 kişi sağ kurtarılmış, 14 düzensiz göçmenin de cansız bedenine ulaşılmıştır.”

Valilik, kayıp olduğu değerlendirilen 2 göçmeni bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde 4 bot, 1 dalış timi ve 1 helikopterle arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı.