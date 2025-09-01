Muğla’nın Marmaris ilçesi Armella Koyu’nda, karadan ulaşımı olmayan bir bölgede düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ve Turunç Jandarma ekipleri harekete geçti. Operasyonda toplam 14 kişi yakalanarak güvenli bölgeye sevk edildi.

Ekipler, ihbar üzerine Marmaris’in Armella Koyu’na yönlendirildi. Karadan erişimin mümkün olmadığı bölgede Sahil Güvenlik Botları ve Turunç Jandarma personeli ortak bir operasyon düzenledi.

Yakalanan göçmenlerin durumu

Operasyon sonucunda, aralarında 4 çocuğun da bulunduğu 12 yetişkin ve 2 çocuk olmak üzere toplam 14 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan kişiler, güvenli bölgeye alınarak işlemleri başlatıldı.