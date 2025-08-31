Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla İtalya'ya gitmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan yelkenli bir tekne, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Yardım çağrısı üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, teknedeki 77 kişiyi başarılı bir operasyonla kurtardı.

Motor Arızası Nedeniyle Sürüklenmeye Başladı

Edinilen bilgiye göre, Datça açıklarında seyir halinde olan yelkenli teknenin motorunda arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle kontrolü kaybederek sürüklenmeye başlayan tekne, içerisindeki düzensiz göçmenler için büyük bir tehlike oluşturdu. Durumun Sahil Güvenlik ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgeye hızla botlar sevk edildi.

Sahil Güvenlik Ekipleri Harekete Geçti

İhbarı değerlendiren Sahil Güvenlik Komutanlığı, hızla harekete geçerek bölgeye görevlendirdiği botlar ile yelkenli tekneye ulaştı. Yapılan operasyonla, teknede bulunan 56 yetişkin ile 21'i çocuk olmak üzere toplam 77 düzensiz göçmen güvenli bir şekilde kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan göçmenler, işlemlerinin tamamlanması için ilgili birimlere teslim edildi.