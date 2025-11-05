Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği’nde görev yapan ve Muğla Valiliği önünde trafik düzenini sağlayan polis memuru Deniz Çakıcı, görev esnasında rahatsızlanarak fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Çakıcı, mesai arkadaşları tarafından Yatağan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kalbi yeniden çalıştırıldı ama durumu ağırdı

Hastanede yapılan ilk müdahalede kalbi duran polis memurunun kalbi doktorların çabasıyla yeniden çalıştırıldı.

Ancak sağlık durumu ağır olan Çakıcı, ileri tedavi için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde akciğerlerinde ödem oluştuğu tespit edildi ve Kroner Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alındı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Doktorların tüm çabalarına rağmen polis memuru Deniz Çakıcı, yaşam mücadelesini kaybetti. Vefatı, meslektaşları ve Muğla Emniyet Teşkilatı içinde büyük üzüntüye yol açtı.

Tören valilik önünde düzenlenecek

Deniz Çakıcı için 5 Kasım Salı günü saat 13.30’da Muğla Valiliği önünde (Cumhuriyet Meydanı) tören düzenlenecek.

Törenin ardından Çakıcı’nın cenazesi ikindi namazına müteakip Yatağan Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Yatağan Şehir Mezarlığı’na defnedilecek.