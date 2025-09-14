Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir zincir markette dün öğle saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. 10 yaşlarındaki bir çocuk, market reyonundan kopardığı etiketi çakmakla yakarak peçetelerin üzerine bıraktı. Kısa sürede alev alan ürünler reyonu sararken, çalışanlar panikle durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay güvenlik kamerasına yansıdı

Çocuğun etiketi tutuşturduktan sonra koşarak marketten uzaklaştığı anlar, iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, peçetelerin birkaç saniye içinde alev aldığı ve reyonu dumanların kapladığı görüldü.

İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede markete gelen itfaiye ekipleri, yangına hızlıca müdahale ederek alevlerin yayılmasını engelledi. Olay sırasında marketteki bazı ürünler yanarak kullanılamaz hale gelirken, maddi hasar oluştu.

Çocuğu bulmak için çalışma başlatıldı

Yangının ardından polis ekipleri, kundaklama girişiminde bulunan çocuğu yakalamak için çalışma başlattı. Olayın şüphelisi hakkında geniş çaplı araştırma yapıldığı öğrenildi.