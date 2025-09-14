Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesi Yeğenderesi köyünde yaşayan 47 yaşındaki Ertan Kan, fındık bahçesinde ayı saldırısına uğradı.

Sulama yapmak için bahçeye giden Kan, aniden yavrusu ile birlikte karşısına çıkan ayının saldırısına maruz kaldı.

“Kaçmaya fırsatım olmadı”

Yaşadığı dehşeti anlatan Kan, “Fındık bahçesine ilerlerken 5-6 metre ileride ayıları gördüm. Kaçmaya fırsat bulamadan beni iki ayağının arasına çekti.

Kalçamdan, elimden ısırdı. Düşünce yerde hortum parçasını kullanarak kendimi savunmaya çalıştım. Elimi bıraktı ama yavruyu görünce geri döndü ve orta parmağımı kopardı” dedi.

Bir parmağını kaybetti, vücudu pençe izleriyle doldu

Ayının pençe darbeleriyle boğuşan Kan, yüzünü korumak için kolunu siper etti. Bu sırada bileğinden ve bacaklarından ısırıldı, kalçası ve omuzlarından da yaralandı. Yaşanan arbede sırasında cep telefonu da kullanılamaz hale geldi.

“Çocuklarım ne olacak diye düşündüm”

Saldırı sırasında ölüm korkusunu yaşadığını söyleyen Kan, “O an sadece çocuklarımı düşündüm. Dört çocuğum var, ‘Nasıl geçim sağlayacaklar?’ diye aklımdan geçti.

Korkmaya da kaçmaya da fırsatım olmadı. Elimde hiçbir alet yoktu, yüzümü korumaya çalıştım” ifadelerini kullandı.

Yaralı halde yola indi, yakınları yardım etti

Zorlukla yola inmeyi başaran Kan, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Yakınlarının yardımıyla evine getirilen Kan, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

“İki parmağımda his kaybı var”

Tedavisinin ardından konuşan Kan, saldırının ardından iki parmağında his kaybı yaşadığını belirtti. Bölgede sık sık ayıların görüldüğünü vurgulayarak, “Artık kimse tek başına bahçeye gitmiyor. Gündüzleri bile birkaç kişi bir arada gidiyoruz” dedi.