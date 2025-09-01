Dünyaca ünlü tenor Mario Frangoulis, 35. yılına özel "So In Love" Türkiye turnesi kapsamında 25 Eylül’de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak. Şef Stathis Soulis yönetimindeki orkestra eşliğinde performans sergileyecek olan Frangoulis’e soprano Burcu Hancı da repertuvarındaki özel eserlerde eşlik edecek.

Konser Detayları ve Bilet Bilgisi

Piu Entertainment organizasyonuyla gerçekleşecek konserin biletleri, Türkiye’nin önde gelen etkinlik platformu Biletinial üzerinden satışta. İzmir konseri 25 Eylül’de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenlenecek. Frangoulis, 23 Eylül’de İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde ve 27 Eylül’de Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde de sahne alacak.

Repertuar ve Sanatçı Hakkında

Mario Frangoulis, konserlerinde popüler şarkıların yanı sıra klasik müzikten modern eserlere uzanan geniş bir repertuar sunacak. Sanatçı, bugüne kadar Andrea Bocelli, Sarah Brightman, Placido Domingo, Lara Fabian ve Luciano Pavarotti gibi isimlerle aynı sahneyi paylaştı.

Uluslararası Başarılar ve Tanınırlık

Frangoulis, dünyanın dört bir yanında prestijli orkestralarla konser verdi. Uluslararası alanda klasik crossover müziğin önde gelen temsilcilerinden biri olan sanatçının albüm satışları 6 milyonu aştı ve Billboard listelerinde Andrea Bocelli ile birlikte 50 hafta boyunca yer aldı.