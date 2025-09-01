İzmir'in Çiğli ilçesi, dün gece sokak ortasında işlenen bir cinayetle sarsıldı. Şirintepe Mahallesi'nde yaşayan Yılmaz Doğan (43), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce başından vurularak öldürüldü. Olay, gece yarısı meydana gelirken, polis ekipleri cinayet şüphelisini ve ona yardım eden 5 kişiyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Cinayetin ayrıntıları ortaya çıkıyor

Olay, dün saat 02.30 sıralarında 8177 Sokak'ta gerçekleşti. Bölge sakinleri, duydukları silah sesi üzerine durumu hemen emniyet güçlerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Yılmaz Doğan'ı yerde kanlar içinde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk incelemede Doğan'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirerek delil toplama çalışmalarına başladı. Hayatını kaybeden Doğan'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheliler kısa sürede yakalandı

Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı dedektifler, olayın aydınlatılması için kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını titizlikle inceleyen ekipler, cinayet şüphelisinin 29 yaşındaki V.K. olduğunu tespit etti. Yapılan operasyonla V.K. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren polis, V.K.'ye cinayette yardım ettikleri belirlenen S.Ş., K.A.T., M.A., A.D. ve Y.T. isimli 5 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgu işlemleri devam ediyor. Olayın sebebi ve cinayete giden süreçle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.