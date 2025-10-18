Marina Markova, son dönemin dikkat çeken voleybol oyuncularından biri oldu. Rusya'nın Saint Petersburg kentinde doğan Markova, özellikle Vakıfbank takımıyla Türkiye'de önemli bir çıkış yakaladı. Spor kamuoyunda Türk vatandaşlığına geçip geçmeyeceği tartışılan Marina Markova, yetenekleriyle kısa sürede gündeme yerleşti.

Türkiye kadın voleybolunun önde gelen ekiplerinden Vakıfbank'ın kadrosuna katılan Marina Markova, kariyerindeki başarılarıyla spor tutkunlarının ilgisini çekiyor. Voleybola Rusya’daki alt yapı kulüplerinden Leningradka Saint Petersburg’da başlayan Markova, güçlü smaç ve blok yeteneğine sahip. Özellikle 330 cm’lik smaç ve 315 cm’lik blok yüksekliğiyle Vakıfbank’ın oyununda etkili rol oynuyor.

Marina Markova kimdir?

Marina Markova, 27 Ocak 2001 yılında Rusya'nın Saint Petersburg şehrinde dünyaya geldi. Genç yaşına rağmen uluslararası voleybol kariyeriyle öne çıktı. Leningradka Saint Petersburg’da başladığı spor yolculuğu, Amerika ve Avrupa'nın farklı takımlarında devam etti. Syracuse Üniversitesi ve Florida Üniversitesi’nde eğitim gördü ve bu kurumların voleybol takımlarında oynadı. Türkiye'de Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop forması giydikten sonra İtalya’da Igor Gorgonzola Novara ve Endonezya’da VW Jakarta Elektrik PLN’de sahne aldı. 2024 itibarıyla Vakıfbank’a transfer oldu ve Sultanlar Ligi’nde mücadele ediyor.

Kariyerinin teknik detayları ve başarıları

Markova'nın oyuncu profili özellikle hücumda ön plana çıkıyor. Yüksek smaç yeteneği sayesinde takımlarında önemli bir skor opsiyonu oldu. Blok yüksekliğiyle de savunmada katkı sağladı. Kariyerinde Leningradka Saint Petersburg (2016-2019), Syracuse Üniversitesi (2019-2022), Florida Üniversitesi (2022-2023), Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (2023-2024), Igor Gorgonzola Novara (2023-2024), VW Jakarta Elektrik PLN (2023-2024) ve son olarak Vakıfbank (2024-günümüz) takımlarında forma giydi. Sahadaki performansı kadar, voleybol gündeminde yarattığı etkiyle de konuşuluyor.

Özel hayatı ve ilgi alanları

Marina Markova, sporun dışında müziğe ve sanata ilgi duyuyor. RNB, Rock ve metal müzik türlerini sevdiğini sık sık dile getiriyor. Müzik dinlemek, resim yapmak ve kitap okumak hobileri arasında yer alıyor.

Boyu kaç, sevgilisi kim?

Voleybolun ön plana çıkan isimlerinden biri olarak Markova'nın fiziksel avantajları çok konuşuluyor. Smaç ve blok yüksekliğinden dolayı boyu da merak edilenler arasında. Ancak son dönemde magazin gündeminde sevgilisiyle ilgili bir bilgi yer almıyor. Kişisel hayatını basından uzak tutmayı tercih ediyor.

Marina Markova, profesyonel kariyeriyle Sultanlar Ligi’nde Vakıfbank takımının en önemli oyuncularından biri olarak performansını sürdürüyor. Sahadaki istatistikleri ve teknik özellikleri ile hem takımı hem de voleybolseverler için değerli bir sporcu haline geldi.