Son Mühür- Norveç'in Nobel Barış ödülü gerek seçilen isim gerekse seçilip seçilmeyeceği merak edilen ismi nedeniyle dünyanın gündemine oturmuş durumda.

Norveç Nobel Komitesi seçilen isimle ilgili duyurusunu,

''2025Nobel Barış Ödülü'nü Maria Corina Machado'ya, Venezuela halkı için demokratik hakları teşvik etme konusundaki yorulmak bilmez çalışmaları ve diktatörlükten demokrasiye adil ve barışçıl bir geçiş için verdiği mücadele nedeniyle vermeye karar verdi.'' sözleriyle duyurdu.



Machado'nun ilk mesajı Trump'a...



Ödül sonrası ilk mesajında ''Tüm Venezuelalıların mücadelesinin bu şekilde tanınması, görevimizi tamamlamak için bir destek: Özgürlüğü fethetmek.'' mesajı veren Machado ödülünü, Maduro yönetimine karşı tutumuna destek verdiği Trump'a adadı.

Machado mesajında,

''Zaferin eşiğindeyiz ve bugün, her zamankinden daha fazla,

Başkan Trump'a, Amerika Birleşik Devletleri halkına, Latin Amerika halklarına ve dünyadaki demokratik uluslara, Özgürlük ve demokrasiyi elde etmek için başlıca müttefiklerimiz olarak güveniyoruz.

Bu ödülü, Venezuela'nın acı çeken halkına ve davamıza verdiği kararlı destek için Başkan Trump'a adıyorum!'' ifadelerine yer verdi.