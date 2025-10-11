İsrail ordusu, Güney Lübnan’da Hizbullah’a ait hedeflere hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Açıklamada, vurulan bölgelerde örgüte ait mühendislik ekipmanlarının depolandığı iddia edildi.
Güney Lübnan hedef alındı
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde yer alan Hizbullah’a ait hedeflere hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, “Güney Lübnan’daki terör altyapılarının onarımında kullanılan mühendislik araçlarının depolandığı Hizbullah’a ait hedefler kısa bir süre önce vuruldu” ifadesi yer aldı.
“Mutabakatların ihlali” iddiası
Açıklamada, Hizbullah’ın Lübnan genelinde terör altyapılarını yeniden inşa etmeye çalışarak sivil halkı riske attığı ileri sürüldü. IDF, Hizbullah’ın bu faaliyetlerinin İsrail ile Lübnan arasındaki mutabakatların ihlali anlamına geldiğini savundu.
“İsrail’in güvenliği için harekete geçilecektir”
İsrail ordusu, bölgedeki operasyonların süreceğini belirterek, “IDF, İsrail’in güvenliğini korumak için harekete geçmeye devam edecektir” açıklamasında bulundu.