Son Mühür- Geçtiğimiz hafta Mardin’de ailelerin ve yakın dostların katıldığı nişan töreniyle gündeme gelen oyuncu Sevda Erginci ile mimari tasarımcı Efe Saydut, bu kez İzmir’de düzenlenen nikâh töreniyle evlilik yolunda bir adım daha attı. Uzun süredir birlikte olan çift, sade ama şık bir törenle hayatlarını birleştirdi. Tören, samimi bir atmosferde gerçekleşirken davetliler arasında ailelerin yanı sıra yakın arkadaşlar da yer aldı.

Gelinliğin sade şıklığı dikkat çekti

31 yaşındaki Sevda Erginci, sade tasarımıyla öne çıkan gelinliğiyle zarif bir duruş sergiledi. Tören boyunca doğal makyajı ve duru güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu, sade ama etkileyici tarzıyla göz kamaştırdı. Nikâh töreninin fotoğrafları sosyal medyada da geniş yankı buldu ve hayranlarından yoğun beğeni aldı.

Mutluluk sosyal medyada paylaşıldı

Tören sonrası Sevda Erginci, nikâh törenine ait özel karelerini Instagram hesabından paylaşarak takipçileriyle mutluluğunu paylaştı. Paylaşımlar kısa sürede yoğun ilgi gördü ve çiftin mutluluğu sosyal medya kullanıcıları tarafından coşkuyla karşılandı.

Sevda Erginci artık “Saydut”

Özel günün ardından Sevda Erginci, sosyal medya profillerinde soyadını “Saydut” olarak güncelledi. Hayranları ve takipçileri, oyuncunun bu yeni kimliğini tebrik mesajlarıyla kutladı. Sevda Erginci ve Efe Saydut çiftinin mutlulukları, hem törene katılan davetliler hem de sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğraflar aracılığıyla geniş bir şekilde yansıdı.